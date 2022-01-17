ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Избиение подростка в Запорожской области. Полиция открыла еще два производства, в том числе о сексуальном насилии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
14-летний Егор находится в областной детской больнице, у него ожоги, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма
14-летний Егор находится в областной детской больнице, у него ожоги, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма
Фото: depositphotos.com

Полиция Запорожской области открыла два дополнительных уголовных производства в деле об избиении несовершеннолетними 14-летнего подростка в пгт Кушугум. Об этом 17 января сообщила пресс-служба региональной полиции.

Правоохранители в связи с открывшимися обстоятельствами открыли производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Двоих фигурантов издевательств над подростком задержали, это 15-летние ученики местной школы. Ранее полиция открыла производство по ст. ч. 2 ст. 127 (пытки).

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу "ZаБор", что пострадавшего мальчика Егора доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, ожогом правого плеча и предплечья І степени и тупой травмой живота.

Журналисты отметили, что четверо из участников происшествия издевались над мальчиком. По предварительной версии, подростки избили 14-летнего Егора из-за девочки.

Один из подростков, который фигурирует в деле, состоит на учете в службе по делам детей, сообщило Общественное.

"У остальных никаких поводов и негативных поступков с их стороны не наблюдалось за период обучения", – сказала директор кушугумской гимназии "Интеллект" Татьяна Апостолова.

Начальница отдела службы по делам детей Кушугумского сельсовета Ирина Тарасенко отметила, что все дети – из нормальных семей.

"Вот один мальчик очень проблемный. Это стоящий у меня на учете. Как мне говорят из информации о деле, что конфликт из-за девочки. Как говорят, не поделили, что ли. Конфликт на фоне ревности. Детской или уже подростковой", – уточнила Тарасенко.

В областной детской больнице состояние Егора оценили как средней тяжести.

Контекст:

15 января в поселке городского типа Кушугум подростки в возрасте от 12 до 15 лет пригласили своего бывшего одноклассника в гости, где били и издевались над ним. Мать Егора рассказала, что его жгли сигаретами, заставляли глотать горящие окурки, раздеваться, выводили на улицу и обливали холодной водойПодросток находится в областной детской больнице.

Теги: Украина, полиция, Запорожская область, пытки, правоохранители, сексуальное насилие, насилие, избиение, подростки, мальчик, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Разбивает сердце видеть ее такой". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ее самочувствии
"Разбивает сердце видеть ее такой". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ее самочувствии
"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора
"Евровидение 2022". Организаторы обнародовали лонг-лист участников украинского нацотбора
"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя
"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
  17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом
Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом
  "Готовится просто, но есть несколько моментов". Кулинарный блогер показала, как приготовить зефир
  "Готовится просто, но есть несколько моментов". Кулинарный блогер показала, как приготовить зефир
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
  Руководитель фан-клуба Винника: Чтобы сказать на женщину "волчица", надо сначала послушать песню. Волчица – это вдова
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (84260)
2
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (72006)
3
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (63359)
4
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (48654)
5
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (42814)
6
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (36795)
7
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (33851)
8
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (32863)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS