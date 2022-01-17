Избиение подростка в Запорожской области. Полиция открыла еще два производства, в том числе о сексуальном насилии

Правоохранители в связи с открывшимися обстоятельствами открыли производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Двоих фигурантов издевательств над подростком задержали, это 15-летние ученики местной школы. Ранее полиция открыла производство по ст. ч. 2 ст. 127 (пытки).
Источник в правоохранительных органах рассказал порталу "ZаБор", что пострадавшего мальчика Егора доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, ожогом правого плеча и предплечья І степени и тупой травмой живота.
Журналисты отметили, что четверо из участников происшествия издевались над мальчиком. По предварительной версии, подростки избили 14-летнего Егора из-за девочки.
Один из подростков, который фигурирует в деле, состоит на учете в службе по делам детей, сообщило Общественное.
"У остальных никаких поводов и негативных поступков с их стороны не наблюдалось за период обучения", – сказала директор кушугумской гимназии "Интеллект" Татьяна Апостолова.
Начальница отдела службы по делам детей Кушугумского сельсовета Ирина Тарасенко отметила, что все дети – из нормальных семей.
"Вот один мальчик очень проблемный. Это стоящий у меня на учете. Как мне говорят из информации о деле, что конфликт из-за девочки. Как говорят, не поделили, что ли. Конфликт на фоне ревности. Детской или уже подростковой", – уточнила Тарасенко.
В областной детской больнице состояние Егора оценили как средней тяжести.
15 января в поселке городского типа Кушугум подростки в возрасте от 12 до 15 лет пригласили своего бывшего одноклассника в гости, где били и издевались над ним. Мать Егора рассказала, что его жгли сигаретами, заставляли глотать горящие окурки, раздеваться, выводили на улицу и обливали холодной водой. Подросток находится в областной детской больнице.