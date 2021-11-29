К концу 2021 года в 3 тыс. украинских сел появится интернет – Минцифры

"Уже в этом году, к концу декабря мы подключим более 1 млн украинцев к фиксированному интернету, они его получат впервые, раньше не было фиксированного интернета в этих населенных пунктах. И это более 3 тыс. сел, 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 670 общин. То есть более миллиона украинцев получит доступ к фиксированному интернету", - отметил Федоров.

По его словам, специалисты привлекали к работе над проектом объединенные территориальные общины и использовали различные инструменты анализа качества и скорости интернета в населенных пунктах.

В Министерстве планируют закончить реализацию проекта, без которого, по словам Федорова, невозможно построить цифровое государство, в 2022 году.

"После того, как депутаты проголосуют во втором чтении за бюджет на следующий год, мы сможем продолжить этот проект и в 2022 году и достичь нашей цели – 95% качественного фиксированного интернета по всей стране", - сказал он.