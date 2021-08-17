Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается в 16 регионах Украины – KSE

KSE: Еженедельная госпитализация в 16 регионах Украины составляет от 18 до 88 человек Фото: ЕРА

По его словам, сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях и в Киеве.

"Еженедельная госпитализация в этих регионах составляет от 18 до 88 человек. Каждый из этих регионов является критичным, поскольку в каждой из этих областей может начаться вспышка. Пока о вспышке в Украине мы не говорим, мы говорим об ускорении темпов. Возможно, на следующей неделе ситуация изменится в лучшую сторону", – сказал Ганиченко.

Что касается темпов вакцинации, по словам Ганиченко, Украина находится "относительно далеко от ЕС".

"Украина уже вакцинирует на уровне 1,5% дополнительно в неделю. Это неплохой темп. Мы сейчас вышли на показатель, который больше абсолютного максимума в мире. На максимальные показатели Европы мы еще не вышли, но для Украины это хорошие показатели", – сказал Ганиченко.