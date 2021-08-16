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Кузин: Сейчас мы не видим областей, в отношении которых надо вводить даже "желтый" уровень эпидбезопасности

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С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,27 млн случаев COVID-19
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,27 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине на данный момент нет областей, которые нужно было бы перевести на "желтый" уровень эпидемической безопасности. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 16 августа, заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас есть адаптивный подход к каждой области и ко всей стране в целом. Есть ряд показателей, которые действительно говорят о потенциальном ухудшении эпидемической ситуации… Когда мы регистрируем превышение любого показателя на уровне каждого региона, области, сначала выясняем ситуацию: что там произошло. Иногда это случается из-за того, что какая-то больница зашла на ремонт или завершила ремонт, меняется количество коек, выделенных под госпитализацию. Если мы убеждаемся в том, что та или иная больница действительно перегружена, есть адекватный механизм привлечения дополнительных больниц, коек для оказания медицинской помощи. Только в том случае, когда мы будем видеть превышение в течение трех и более дней по одному региону, область может инициировать через соответствующую комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на локальном уровне переход на следующий уровень эпидбезопасности", – пояснил Кузин.

Он отметил, что Киев также соответствует нормам "зеленой" зоны.

"Мы работаем с каждой областью отдельно, и сейчас не видим таких лидеров, в отношении которых надо вводить даже "желтый" уровень эпидбезопасности. Даже показатели в Киеве, несмотря на то, что иногда растет госпитализация, еще не превышают предельные, и, соответственно, нет оснований говорить, что надо переходить на другой уровень", – подчеркнул главный санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,27 млн случаев COVID-19 (за минувшие сутки – 417), умерло 53 269 человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Теги: Украина, эпидемия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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