Ледокол "Ноосфера" 28 января отправится в первый рейс в Антарктиду

В декабре ледокол отправили на техобслуживание в Черноморск Фото: president.gov.ua

"Это символично, ведь именно 28 января считается датой открытия Антарктиды", – подчеркнули в НАНЦ.

Перед отправкой в рейс журналистам расскажут об исследованиях, которые будет проводить команда ледокола, а также о его маршруте.

5 декабря 2021 года ледокол из морского порта Одессы отправили на техническое обслуживание на судоремонтный завод в Черноморск Одесской области.