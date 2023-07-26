Легализацию медицинского каннабиса поддерживают почти 35% украинцев – опрос

Согласно опросу, 34,9% граждан поддерживают легализацию медицинского каннабиса, а 36,8% – не поддерживают.

Еще 16,3% респондентов было трудно ответить на вопрос о поддержке легализации конопли в медицинских целях, а 12,1% – не знают, что такое каннабис.

"Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они поддерживают легализацию медицинского каннабиса (от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, до 42% среди тех, кто имеет высшее образование). Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают это – от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30 лет. Ее поддерживает относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет), против выступает относительное большинство тех, кому 50 и более лет", – добавили в центре.

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Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.