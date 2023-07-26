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Легализацию медицинского каннабиса поддерживают почти 35% украинцев – опрос

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В июле Рада сделала шаг к легализации марихуаны в медицинских целях в Украине
В июле Рада сделала шаг к легализации марихуаны в медицинских целях в Украине
Фото: depositphotos.com

Количество сторонников и противников легализации каннабиса в медицинских целях в Украине существенно не отличается. Об этом говорится в пресс-релизе Центре Разумкова, опубликованном 26 июля по результатам исследования общественного мнения украинцев.

Согласно опросу, 34,9% граждан поддерживают легализацию медицинского каннабиса, а 36,8% – не поддерживают.

Еще 16,3% респондентов было трудно ответить на вопрос о поддержке легализации конопли в медицинских целях, а 12,1% – не знают, что такое каннабис.

"Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они поддерживают легализацию медицинского каннабиса (от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, до 42% среди тех, кто имеет высшее образование). Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают это – от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30 лет. Ее поддерживает относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет), против выступает относительное большинство тех, кому 50 и более лет", – добавили в центре. 

"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 13 июля приняла в первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, научных и промышленных целях. Инициатива среди прочего прописывает требования к выращиванию растений каннабиса, к производству, хранению, перевозке растений и препаратов из конопли, а также предусматривает контроль за оборотом каннабиса. Купить лекарства, согласно законопроекту, можно будет в аптеках при наличии электронного рецепта врача.

Это не первая попытка нардепов легализовать каннабис для медицинских целей. В Раде прошлого созыва успели только включить в повестку дня соответствующий законопроект, но так и не вынесли на голосование до истечения срока полномочий депутатов.

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада действующего созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом парламентарии провалили голосование в первом чтении и отправили инициативу на доработку. 

Кабмин поддержал законопроект об обороте конопли в июне 2022 года. Через месяц его зарегистрировали в Раде под №7457, включения в повестку дня инициатива ждала почти год: ее вынесли в зал только после призыва президента и "большой мобилизационной работы" по поиску голосов. 

Авторы законопроекта заявляют, что хотят создать условия для расширения доступа пациентов к необходимому лечению и проведению научных исследований эффективности конопли. По оценке Офиса президента Украины, еще в 2020 году в препаратах на основе каннабиса нуждались не менее 2 млн украинцев

В Раде прогнозируют, что во втором чтении его рассмотрят в сентябре

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: марихуана, соцопрос, лекарства, конопля, украинцы
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