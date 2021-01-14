Ляшко рассказал, будет ли Минздрав настаивать на продлении усиленного карантина после 25 января

После 25 января правительство планирует ввести адаптивный карантин, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины не планирует настаивать на продлении усиленного карантина после 25 января. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были опубликованы 14 января, сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", – сказал он.

По словам замминистра, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткий карантин в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Но он отметил, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 1,1 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 тыс. – выздоровели.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине нужно продлить и для этого есть основания. 13 января он опроверг эти слова, заявив, что на продлении усиленного карантина Минздрав настаивать не будет.