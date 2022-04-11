Минкульт Украины ведет переговоры об ускорении процедуры включения украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО

"В диалоге с ЮНЕСКО и посольством Украины во Франции, чтобы ускорить процедуру для включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – написал он.
Ткаченко также анонсировал старт 13 апреля культурного проекта "Украинский борщ единства". В рамках проекта известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко расскажет об украинском борще в прямом эфире польского утреннего шоу Dzień Dobry на канале TVN, а затем приготовит блюдо для приглашенных гостей.
"Это лишь одно из благотворительных мероприятий, цель которых – помочь сбором средств украинцам, находящимся на территориях активных боевых действий, которые были вынуждены покинуть свои дома. И конечно же, во время проведения мероприятий мы будем информировать европейское общество об ужасах, которые совершают современные фашисты из России на нашей земле. Мы должны объединить Европу и мир против вооруженной агрессии РФ! И пусть этот культурно-кулинарный проект этому поможет!" – написал глава Минкульта.
Борщ – традиционное блюдо украинской кухни.
6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.
30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе шеф-повара и соавтора реформы школьного питания в Украине Евгения Клопотенко.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.
В ноябре 2021 года народные депутаты предложили Верховной Раде установить День украинского борща.