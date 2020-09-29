Минюст Украины изменил правила распорядка в СИЗО. Разрешили холодильники, мультиварки и тренажеры

Минюст Украины пересмотрел списки продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях.

Некоторым медикам позволили проносить с собой видеорегистраторы в места лишения свободы Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции Украины изменило правила внутреннего распорядка в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пересмотрены списки продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе", – говорится в сообщении.

В СИЗО разрешат пользоваться холодильником с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний – мультиварками.

В Минюсте советуют установить столы для настольного тенниса в прогулочных двориках, вело-, кардио- и силовые тренажеры. Для несовершеннолетних в двориках рекомендовали дополнительно оборудовать площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и другие, добавили в ведомстве.

Медикам, которые приходят к задержанным или заключенным фиксировать побои и телесные повреждения, позволили проносить с собой видеорегистраторы, а адвокатам – ноутбуки и планшеты с клавиатурой.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на платную камеру СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата колеблется от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

По состоянию на конец июля Минюст заработал около 379 тыс. грн. от сдачи в аренду платных камер. Самым востребованным оказался Киевский следственный изолятор, он принес 284 тыс. грн.