"Минздрав" Крыма планирует закупить мобильные холодильники для моргов, переполненных из-за роста смертности от COVID-19

По словам Скорупского, жители Симферополя жаловались, что тела умерших им выдавали в плохом состоянии.
"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", – сказал он.
Скорупский отметил, что из-за роста смертности нагрузка увеличилась как на отделения судебно-медицинской экспертизы, так и на патологоанатомические.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным "минздрава" Крыма, 24 октября на территории полуострова подтвердили зарегистрировано 655 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 92 652 случая. Скончалось за все время 2894 пациента с коронавирусом, вчера – 12. "Коммерсантъ" отмечает, что с начала месяца в Крыму 23 раза обновлялся рекорд суточной заболеваемости.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Крыму c 30 октября по 7 ноября оккупационные власти объявили нерабочие дни, с 25 октября заселяться в отели и санатории, ходить в кино, торговые центры и кафе можно только по QR-коду, пишет "Медуза".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.