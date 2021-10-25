"Минздрав" Крыма планирует закупить мобильные холодильники для моргов, переполненных из-за роста смертности от COVID-19

Оккупационные власти Крыма хотят купить холодильники для моргов, чтобы "хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии" Фото: depositphotos.com (архив)

По словам Скорупского, жители Симферополя жаловались, что тела умерших им выдавали в плохом состоянии.

"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", – сказал он.

Скорупский отметил, что из-за роста смертности нагрузка увеличилась как на отделения судебно-медицинской экспертизы, так и на патологоанатомические.