30 тыс. больных в сутки и 92 тыс. умерших. В Киевской школе экономики дали прогноз ситуации с COVID-19 к концу года

"Мы ожидаем, что уже со следующей недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать к концу 2021 года, то 30 тыс. выявленных случаев в сутки – это абсолютно реалистичный сценарий для Украины. Пиковая нагрузка выпадет на первую половину ноября", – отметил он.

По словам Ганиченко, украинская система здравоохранения сможет выдержать до 7 тыс. госпитализированных в сутки.

"Мы ожидаем, что 7 тыс. госпитализированных за сутки – это также реалистичный сценарий. Сейчас мы подходим к 5 тыс. в будний день. Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тыс. госпитализированных в сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", – сказал он.

Также Ганиченко отметил, что к концу года ожидается до 92 тыс. умерших от COVID-19.

"Если говорить о смертности до конца 2021-го, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тыс. умерших – это цифра с начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", – сказал он.