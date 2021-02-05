Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон, в "красной" – все соседи Украины

В перечне стран "красной" зоны от Минздрава Украины 80 стран, включая США, Великобританию, Россию, Польшу и большинство стран ЕС.

Все, кто прибывает в Украину из стран "красной" зоны, должны 14 дней находиться на самоизоляции или сдать ПЦР-тест Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В "красную" зону вошли страны, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (142,3).

В соседней Словакии этот показатель составляет 468,4 случая заболевания на 100 тыс. человек, в Беларуси – 222, Польше – 196,1, России – 189,8, Румынии – 173, Молдове –172,3, Венгрии – 163,8.

"Красные" также США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Словения, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия, Грузия и другие.

В "зеленой" зоне 113 стран – Турция, Болгария, Финляндия, Греция, Япония, Индия, Египет и другие.

Согласно правилам, все, кто прибывает в Украину из стран "красной" зоны, должны 14 дней находиться на самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Если результат оказался отрицательным, самоизоляция не нужна.

Внутри Украины сейчас действуют ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может вернуться к адаптивному карантину, с разделением на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны внутри страны, в ближайшие дни.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В начале февраля 2021 Совет Евросоюза обновил рекомендации по передвижению между странами – членами ЕС. К уже существующим четырем зонам добавили новую – "темно-красную" (500 или более случаев заражения на 100 тысяч человек).