Степанов рассказал, при каких условиях в регионах будут вводить жесткие карантинные ограничения

Жесткие карантинные ограничения будут вводиться в случае необходимости в отдельных регионах Украины до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Жесткие карантинные ограничения будут вводиться, если в области будет заполнено более 65% койко-мест с кислородом или если рост госпитализированных за неделю составит более 50%. Об этом во время часа вопросов к правительству 5 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В зависимости от изменений ситуации в конкретной области будут вводить локальные ограничения. Например, если будет возрастать нагрузка на медицинскую систему темпами, которые могут привести к коллапсу, на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения. Например, если будет заполнено 65% коек с кислородом или рост госпитализированных за семь дней составит более чем на 50%, комиссия Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", – сказал Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может вернуться к адаптивному карантину в ближайшие дни.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.