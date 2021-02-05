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Степанов рассказал, при каких условиях в регионах будут вводить жесткие карантинные ограничения

Жесткие карантинные ограничения будут вводиться в случае необходимости в отдельных регионах Украины до стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве рассказали о карантине в Украине
В Минздраве рассказали о карантине в Украине
Фото: EPA

Жесткие карантинные ограничения будут вводиться, если в области будет заполнено более 65% койко-мест с кислородом или если рост госпитализированных за неделю составит более 50%. Об этом во время часа вопросов к правительству 5 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В зависимости от изменений ситуации в конкретной области будут вводить локальные ограничения. Например, если будет возрастать нагрузка на медицинскую систему темпами, которые могут привести к коллапсу, на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения. Например, если будет заполнено 65% коек с кислородом или рост госпитализированных за семь дней составит более чем на 50%, комиссия Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", – сказал Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может вернуться к адаптивному карантину в ближайшие дни.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Сейчас в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

До "карантина зимних каникул" в Украине действовал адаптивный карантин. Региональные власти могли ослаблять ограничительные меры. Тогда действовали ограничения "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.

В "зеленой" зоне действовали обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии. "Желтая" зона была буферной; в ней ограничивали посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста. В "оранжевой" зоне запрещали деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменяли плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно было превышать 100. "Красная" зона подразумевала остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. заболевших умерли, более 1 млн – выздоровели, 1885 – госпитализировано.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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