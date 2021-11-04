Минздрав согласовал клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса в Харькове

Согласно приказу, медпрепарат "Ритонавир" (производства американской компании Pfizer) будут тестировать в таблетках по 150 мг. К участию в клинических испытаниях будут допущены только те, кто контактировал с COVID-положительными пациентами.

Таблетки фармацевтической компании Merck медики будут испытывать на лицах, которые непосредственно проживают с теми, кто болен коронавирусом.

Ответственность за проведение первых в Украине клинических испытаний таблеток против COVID-19 Минздрав возложил на Городскую студенческую больницу Харьковского городского совета.