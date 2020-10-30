Минздрав Украины вводит контракты для медиков, лечащих больных COVID-19

Врач, подписавший такой контракт, сохранит основное место работы и получит надбавку в размере 300% средней заработной платы. Его пошлют на работу в регионы, где ухудшилась эпидемическая ситуация в связи с COVID-19.

По состоянию на 24 октября от COVID-19 умерли 140 медиков Фото: EPA

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что медиков будут привлекать к лечению пациентов с COVID-19 контрактами. Речь идет о добровольном подписании контракта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины 30 октября.

"Такой контракт предусматривает отправку в учреждения здравоохранения, в том числе и на территории других административно-территориальных единиц, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации", – отметил Ляшко.

За медицинским работником сохраняется основное место работы и средняя заработная плата.

"То есть основной трудовой стаж не прерывается", – добавил он.

Медработник, подписавший контракт, получит надбавку в размере 300% средней заработной платы при работе с больными COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровело.

Национальная служба здоровья Украины перечислила медицинским учреждениям более 1,3 млрд грн на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и октябре.

Ляшко говорил, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на 24 октября от COVID-19 умерли 140 медиков.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.