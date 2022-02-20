Начальник штаба Сил теробороны Украины считает, что возраст для вступления в тероборону можно повысить до 70 лет

Такое мнение он выразил, рассуждая о доукомплектовании подразделений резервистами и создании добровольческих формирований.

"Есть уже определенный запрос на их создание. В частности, из числа тех категорий людей, которые не могут по определенным ограничениям вступить в батальоны теробороны. Мы размышляем, как это исправить. Один из вариантов (возможно, и будем предлагать его) – увеличить возраст немного, от 60 до 65 или до 70 лет", – сказал Собко.

Он сообщил, что недавно общался с "одним известным телеведущим", который изъявил желание попасть в Силы теробороны.

"И я вижу, что он выглядит... у него силы, как у 30-летнего мужчины. И задаю себе вопрос: почему этого не разрешить, почему "не открыть ворота"? – отметил Собко.

Начальник штаба объяснил, что изменить связанные с этим законы и приказы намерены, готовя предложения и лоббируя изменения в законодательство.