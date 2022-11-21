"Настоящий друг детей". Патрон стал "Псом доброй воли" от ЮНИСЕФ

"Ко Всемирному дню ребенка ЮНИСЕФ в Украине и представители пса Патрона при участии самого Патрона подписали меморандум о сотрудничестве. [...] Патрон получил от ЮНИСЕФ в Украине титул "Пса доброй воли", ведь он настоящий друг детей в Украине, который не только защищает их от мин, но и помогает поддерживать психическое здоровье детей", – говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отметили, что они и пес Патрон "будут сотрудничать, информируя украинцев о рисках взрывоопасных предметов, уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны, поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и работников образования".