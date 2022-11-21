ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Настоящий друг детей". Патрон стал "Псом доброй воли" от ЮНИСЕФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЮНИСЕФ отметили, что Патрон помогает поддерживать психическое здоровье детей
В ЮНИСЕФ отметили, что Патрон помогает поддерживать психическое здоровье детей
Фото: unicef.org

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставил украинскому псу-сапера Патрону титул "Пес доброй воли". Об этом организация проинформировала 20 ноября.

"Ко Всемирному дню ребенка ЮНИСЕФ в Украине и представители пса Патрона при участии самого Патрона подписали меморандум о сотрудничестве. [...] Патрон получил от ЮНИСЕФ в Украине титул "Пса доброй воли", ведь он настоящий друг детей в Украине, который не только защищает их от мин, но и помогает поддерживать психическое здоровье детей", – говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ отметили, что они и пес Патрон "будут сотрудничать, информируя украинцев о рисках взрывоопасных предметов, уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны, поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и работников образования".

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: животные, ЮНИСЕФ, меморандум, молодежь, сотрудничество, пес Патрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
"Пресса нет. Боже, какой это стимул". Дорофеева рассказала о переменах в ее фигуре
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
  Названо имя победителя 12-го сезона шоу "Голос країни". Видео
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
"Она может приказать, а я – выполнить. Доминирует". Арестович прокомментировал свой третий брак
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
Морпех Дианов передал собранные ему 1,7 млн грн Поляковой для благотворительного сбора на протезирование украинских защитников
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
"Я ничего не успеваю". Жена Беднякова показала будни с грудным ребенком
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Жена Павлика показала, в кого ее сын-блондин
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
Шоптенко назвала лучший антидепрессант
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
28-летняя внучка Байдена вышла замуж за 25-летнего юриста. Вечеринка состоялась в Белом доме. Свадебные фото
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
Умер 58-летний основатель рок-группы "Кому вниз" Степаненко
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
"Лучшая инвестиция в будущее". Молодожены купили для ВСУ авто за деньги, подаренные им на свадьбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (443907)
2
"Они не спрашивали, можем мы или нет. Просто назвали дату и время". Сморигин рассказал о встрече с Лукашенко (237744)
3
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (101484)
4
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (52195)
5
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (50035)
6
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (46328)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (34656)
8
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (32019)
 
 
 
 