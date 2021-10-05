"Новая почта" запускает собственную авиакомпанию

Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов Борисполь и Львов Фото: depositphotos.com

Авиакомпания получила название Supernova Airlines. Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Рейсы планируют осуществлять из международных аэропортов Борисполь и Львов. Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы.

"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки", – пояснил СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.