Новинский: Сегодня необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны

Украина испытывает на себе действие максимального количества негативных факторов, поэтому партии должны забыть о рейтингах и начать сейчас работать вместе, заявил внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский.

Украина столкнулась с вызовами, которые могут серьезно осложнить экономическую и социальную ситуацию на долгие годы вперед, написал 18 марта в своем Facebook внефракционный народный депутат Украины Вадим Новинский.

"На сегодняшний день страна испытывает на себе действие максимального количества негативных факторов: война, пандемия коронавируса, глобальное падение финансовых и сырьевых рынков, неэффективность государственной системы. В стране ожидается стремительное увеличение уровня безработицы, прогнозируется ухудшение социального самочувствия граждан. На фоне этих беспрецедентных обстоятельств в Украине продолжается война на Донбассе. Гибнут люди, разрушаются дома и инфраструктура региона. Не выполняются Минские договоренности. "Партия войны" снова пытается использовать риторику ненависти, стараясь не допустить утверждения мира в стране", – заявил политик.

Он считает, что партии в стране должны сейчас работать вместе.

"Сегодня необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны. Политические партии должны забыть о своих рейтингах. Распри и ненависть должны уступить место солидарности граждан перед лицом более серьезных и страшных проблем. Нас всех должны объединить три приоритета, каждый из которых – важен и самоценен. Первый – это люди, их здоровье и личная безопасность в условиях пандемии коронавируса. Каждый из нас должен ответственно подойти ко всем рекомендациям Минздрава Украины, самодисциплина – это лучшее средство от распространения пандемии. Второй – восстановление стабильной экономики, максимальная защита граждан от последствий кризиса и безработицы. Необходимо прекратить масштабное финансирование войны и ненависти и перенаправить доходы бюджета на поддержку слабо защищенных слоев населения. Третий – мир, защита жизней наших соотечественников в новых критических обстоятельствах", – написал нардеп.

Новинский убежден, что власть, бизнес, политические партии и общественные организации должны в этих условиях прекратить информационную истерику и политическую войну "всех против всех" и начать действовать скоординированно.

"Сейчас нужно консолидировать все общество. В этом и должна проявиться соборность нашей страны. Необходим мораторий на политическое противостояние. Каждый из нас – вне зависимости от должности и достатка – должен сделать свой посильный вклад, чтобы наша страна прошла эти времена турбулентности достойно. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать негативные последствия, особенно для тех людей, которые остро нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда", – заявил политик.

Новинский обратился к президенту, правительству и коллегам из Верховной Рады.

"Мы не должны забывать о людях на временно неподконтрольных территориях. Там – в Донецке, Луганске, Горловке, Макеевке – живут такие же граждане Украины, и в недалеком будущем нам вместе предстоит строить единую страну. Мы должны направить гуманитарную и медицинскую помощь по ту линию противостояния. Необходимо объединить возможности власти и предпринимателей. Никто не имеет права самоустраняться, обособляться, проявлять свой политический эгоизм. От наших совместных действий и консолидации усилий, от способности перешагнуть через мелочные обиды и противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и само будущее Украины", – подытожил народный депутат.

16 марта он зарегистрировал в Раде проект постановления о специальной помощи жителям неподконтрольных территорий Донбасса на время карантина из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях. Два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

По оценкам Международной организации труда, до 25 млн человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса. Также ожидается, что уровень бедности в мире значительно возрастет, от 8,8 до 35 млн человек будут страдать от нищеты.