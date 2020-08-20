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Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных производств, которые находятся на контроле Совета Европы

С 2013 года более 70 уголовных производств о пытках и других формах ненадлежащего поведения находятся на контроле Совета Европы, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

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Офис генпрокурора в августе отчитается перед Комитетом министров Совета Европы
Офис генпрокурора в августе отчитается перед Комитетом министров Совета Европы
Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины возобновил расследование 18 уголовных производств, касающихся пыток. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Европейский суд по правам человека установил, что из-за неэффективного расследования этих производств Украина нарушила Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. С 2013 года более 70 дел о пытках и других формах ненадлежащего поведения находятся на контроле Совета Европы, отметили в ведомстве. В частности, речь идет о группе дел "Каверзин/Афанасьев/Белоусов".

"В течение последних семи лет ни одно из дел этой группы не было снято Советом Европы с контроля, ведь надлежащее расследование в них так и не было проведено. Только в текущем году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. По каждому производству, в которых мы возобновляем расследование, даются более подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека", – сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Сейчас специализированное подразделение Офиса генпрокурора по противодействию пыткам истребовало из региональных прокуратур для изучения 57 производств этой категории, ведомство взяло под контроль ход расследования по каждому из них. В сентябре представители Офиса генпрокурора будут отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по поводу этих производств.

Теги: Совет Европы, пытки, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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