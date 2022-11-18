Около 22 тонн сыра из Франции для пациентов украинских больниц передал волонтерский штаб "Украинская команда"

"21 777 кг сыра направили в Украину в качестве гуманитарной помощи наши французские партнеры – неправительственная организация Doc 4 Ukraine. Мы решили распределить этот питательный продукт между учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности города Киева и семи областей – Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской и Черновицкой", – говорится в сообщении.

Эти больницы сегодня оказывают медицинскую помощь не только местным жителям, но и раненым бойцам, а также людям, которые из-за развязанной Россией войны вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами, отмечают в "Украинской команде".

"Первые партии сыра уже отправлены в Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Винницу и Житомир, откуда он будет развезен по больницам. В ближайшие дни завершится распределение гуманитарной помощи для медицинских учреждений Киева, а также Киевской и Черниговской областей", – сообщили в волонтерском штабе.

"Украинская команда" вместе с Doc 4 Ukraine также передали медицинским учреждениям 20 тонн лекарств, хирургического инструмента и других товаров медицинского назначения от общины Франции.