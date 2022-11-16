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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полтавская область передала ВСУ столько буржуек, что они заняли футбольное поле – Лунин

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Дмитрий Лунин: Более двух десятков предприятий откликнулись на наш призыв помочь. Спасибо им!
Дмитрий Лунин: Более двух десятков предприятий откликнулись на наш призыв помочь. Спасибо им!
Скриншот: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram

За последние недели Полтавская областная военная администрация передала 800 печек-буржуек украинским военным, а также местным общинам для пунктов обогрева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Впереди тяжелая зима, поэтому готовимся, чтобы минимизировать возможные риски и поддержать ВСУ. В начале октября воины обратились в областную администрацию с просьбой обеспечить их буржуйками. Более двух десятков предприятий откликнулись на наш призыв помочь. Спасибо им!" – цитирует начальника ПОВА пресс-служба.

Передавали буржуйки в спорткомплексе недалеко от Полтавы, печки для обогрева заняли все футбольное поле площадью более 900 м².

Начальник ПОВА поблагодарил всех, кто принял участие в этой работе, и наградил коллективы предприятий областными грамотами.

"Бизнес Полтавской области – это настоящие патриоты, вся область объединилась ради победы. Вместе еще готовим очередную партию", – отметил Лунин.

Он добавил, что помощь военным – неизменный приоритет областной власти.

"Стабильно поставляем все необходимое нашей 116-й бригаде ТрО и местным добровольческим формированиям. Так, недавно передали 26 жилых и санитарных модулей, более 1300 единиц зимней формы, обуви. Полтавская область превратилась в крепость. На сотнях километров построены фортификации. Наши бойцы мужественны, обучены и мотивированы", – подчеркнул начальник Полтавской ОВА.

Теги: Полтава, военные, отопление, помощь, Полтавская область, зима, ВСУ, Дмитрий Лунин
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