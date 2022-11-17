Киев передает освобожденному Херсону технику, медоборудование, строительные материалы и продукты – Кличко

"От Киевской общины передадим помощь городу Херсону. Сейчас готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы, практически все. Определили наши возможности и отправим в Херсон в том числе пять пассажирских автобусов, четыре грузовых авто (МАЗ, "Фотон"), мусоровоз, экскаватор, две кареты "скорой", 11 генераторов. Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы", – заявил Кличко.

По его словам, также Киев отправит в Херсон продукты питания – проднаборы для жителей и по 10 тонн постного масла, сахара и круп. Кроме того, для нужд жителей столица передает теплые одеяла и одежду. А для восстановления города – строительные материалы, инвентарь и инструменты. Также Херсон может получить от столицы денежную помощь.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации", – отметил мэр Киева.