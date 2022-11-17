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Киев передает освобожденному Херсону технику, медоборудование, строительные материалы и продукты – Кличко

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Виталий Кличко: Готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города
Виталий Кличко: Готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киев передаст Херсону помощь в виде техники, строительных материалов и других вещей, в которых нуждается освобожденный от длительной оккупации город. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"От Киевской общины передадим помощь городу Херсону. Сейчас готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы, практически все. Определили наши возможности и отправим в Херсон в том числе пять пассажирских автобусов, четыре грузовых авто (МАЗ, "Фотон"), мусоровоз, экскаватор, две кареты "скорой", 11 генераторов. Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы", – заявил Кличко.

По его словам, также Киев отправит в Херсон продукты питания – проднаборы для жителей и по 10 тонн постного масла, сахара и круп. Кроме того, для нужд жителей столица передает теплые одеяла и одежду. А для восстановления города – строительные материалы, инвентарь и инструменты. Также Херсон может получить от столицы денежную помощь.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации", – отметил мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid0hRMYkAzfcsVspRw7zG3ZEH88EPxFFrcetjjj2dmzjgZ41ghpSzWQdVPfXkJMFuEfl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Херсон, помощь
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