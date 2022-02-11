Петиция об отмене ГИА в школах набрала более 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить Зеленский

"В связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционного обучения в областях, находящихся в "красных" зонах, предлагаю отменить государственную итоговую аттестацию для учащихся четверых, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учащимися на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе", – предлагает автор петиции.

Автор считает, что учащимся достаточно трудно подготовиться к экзамену на дистанционной форме обучения и "это будет несправедливо по отношению к учащимся, которым отменили обязательную ГИА в 2021-м и 2020 году, оказавшимся в аналогичной ситуации".

По состоянию на вечер 11 февраля петицию подписали более 26 тыс. человек. Теперь на нее должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.