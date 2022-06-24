Пискарева: В Черногории финансовой помощи для беженцев нет. Накопления уже закончились, а найти работу совсем непросто

Пискарева: Тем, кто не имеет работы онлайн, в Черногории совсем трудно Фото из семейного архива

"Черногория – страна небольшая, экономически не самая богатая. Тут очень радушные люди, теплые, добрые, которые помнят войну в Югославии. Они носят в центры беженцев одежду, медикаменты, еду, разбирают беженцев по своим квартирам, апартаментам, насколько это возможно, хотя для них эти квартиры – кусок хлеба. Помощь простого народа очень большая. Государство, наверное, могло бы позволить себе финансовую поддержку украинцев, но ее здесь нет. Совсем", – рассказала Пискарева.

Она отметила, что украинское посольство выполняет большую работу, помогает восстанавливать документы, которые люди утратили из-за войны, старается продвигать украинскую культуру. Но не хватает именно экономической помощи.

"Накопления уже закончились, а найти работу совсем непросто. В Черногории финансовой помощи никакой для беженцев нет. Те, кто имеет возможность работать и зарабатывать в гривнах на свою гривневую карту удаленно, выживают. И, к счастью, наши карты тут принимают, нет потерь в деньгах. Но тем, кто не имеет работы онлайн, совсем трудно", – отметила артистка.

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По ее словам, черногорские работодатели могли бы брать украинцев, но проблема состоит в том, что процедура оформления настолько сложная, что они чаще отказывают в легальной работе.

"В Черногории найти официальную работу нереально не потому, что не хотят брать украинцев. Хотят и принимают, но оформить документы официально занимает полжизни, здесь такие правила, и поэтому невозможно устроиться на работу легально. Права на работу никто из украинцев здесь не имеет по факту", – подчеркнула Пискарева.

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