Пискарева: В Черногории финансовой помощи для беженцев нет. Накопления уже закончились, а найти работу совсем непросто

"Черногория – страна небольшая, экономически не самая богатая. Тут очень радушные люди, теплые, добрые, которые помнят войну в Югославии. Они носят в центры беженцев одежду, медикаменты, еду, разбирают беженцев по своим квартирам, апартаментам, насколько это возможно, хотя для них эти квартиры – кусок хлеба. Помощь простого народа очень большая. Государство, наверное, могло бы позволить себе финансовую поддержку украинцев, но ее здесь нет. Совсем", – рассказала Пискарева.
Она отметила, что украинское посольство выполняет большую работу, помогает восстанавливать документы, которые люди утратили из-за войны, старается продвигать украинскую культуру. Но не хватает именно экономической помощи.
"Накопления уже закончились, а найти работу совсем непросто. В Черногории финансовой помощи никакой для беженцев нет. Те, кто имеет возможность работать и зарабатывать в гривнах на свою гривневую карту удаленно, выживают. И, к счастью, наши карты тут принимают, нет потерь в деньгах. Но тем, кто не имеет работы онлайн, совсем трудно", – отметила артистка.
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство. Полный текст интервью
По ее словам, черногорские работодатели могли бы брать украинцев, но проблема состоит в том, что процедура оформления настолько сложная, что они чаще отказывают в легальной работе.
"В Черногории найти официальную работу нереально не потому, что не хотят брать украинцев. Хотят и принимают, но оформить документы официально занимает полжизни, здесь такие правила, и поэтому невозможно устроиться на работу легально. Права на работу никто из украинцев здесь не имеет по факту", – подчеркнула Пискарева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, страну покинули 8 млн человек. Почти 2,8 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.
Зеленский подчеркнул, что ситуация "еще опасная в нескольких регионах", поэтому людей не просят возвращаться. "Но мы рассчитываем на каждого из вас, на всех украинцев, где бы вы ни были", – добавил президент.