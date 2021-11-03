Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ – опрос

Как отмечают социологи, 5,6% опрошенных считают, что власть может вмешиваться в деятельность СМИ при любых обстоятельствах.

33,8% респондентов думают, что ограничения допустимы только в интересах национальной безопасности, если необходимо предотвратить угрозы для страны.

В то же время 48,2% украинцев считают недопустимыми любые ограничения со стороны власти в отношении СМИ.

Еще 12,3% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.