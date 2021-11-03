ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
48,2% украинцев считают недопустимыми любые ограничения со стороны власти в отношении СМИ
48,2% украинцев считают недопустимыми любые ограничения со стороны власти в отношении СМИ
Фото: depositphotos.com

39,4% украинцев допускают вмешательство власти в работу средств массовой информации. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Как отмечают социологи, 5,6% опрошенных считают, что власть может вмешиваться в деятельность СМИ при любых обстоятельствах.

33,8% респондентов думают, что ограничения допустимы только в интересах национальной безопасности, если необходимо предотвратить угрозы для страны.

В то же время 48,2% украинцев считают недопустимыми любые ограничения со стороны власти в отношении СМИ.

Еще 12,3% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

19 октября ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции "Слуга народа" приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. "Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", – говорится в заявлении.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо.

Теги: СМИ, Украина, соцопрос, журналисты, Центр Разумкова, украинцы, ограничения, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (314633)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (95355)
3
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (93580)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (76299)
5
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (69332)
6
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде (64163)
7
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (64134)
8
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (62518)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS