Почти 40% украинцев удовлетворены своей жизнью – опрос

Как отмечают социологи, чем выше опрошенные оценивали свой доход, тем успешнее, на их взгляд, был для них 2021 год Фото: depositphotos.com

Еще 30% опрошенных сказали, что скорее удовлетворены.

21% респондентов не очень довольны своей жизнью, а 11% – совсем не удовлетворены.

"Несколько чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивали свой доход, тем успешнее, на их взгляд, был их год", – говорится в сообщении.

Также социологи отмечают, что 42% украинцев в этом году часто испытывали стресс. 29% граждан иногда были в стрессе, 22% – редко или очень редко. Ни разу в уходящем году не испытывали стресс 7% респондентов.

Опрос проводился 4–7 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1600 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.