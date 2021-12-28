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Почти 40% украинцев удовлетворены своей жизнью – опрос

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Как отмечают социологи, чем выше опрошенные оценивали свой доход, тем успешнее, на их взгляд, был для них 2021 год
Как отмечают социологи, чем выше опрошенные оценивали свой доход, тем успешнее, на их взгляд, был для них 2021 год
Фото: depositphotos.com

38% украинцев заявили, что удовлетворены своей жизнью. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 декабря результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Еще 30% опрошенных сказали, что скорее удовлетворены.

21% респондентов не очень довольны своей жизнью, а 11% – совсем не удовлетворены.

"Несколько чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивали свой доход, тем успешнее, на их взгляд, был их год", – говорится в сообщении.

Также социологи отмечают, что 42% украинцев в этом году часто испытывали стресс. 29% граждан иногда были в стрессе, 22% – редко или очень редко. Ни разу в уходящем году не испытывали стресс 7% респондентов.

Опрос проводился 4–7 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1600 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, доходы, украинцы
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