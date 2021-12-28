Почти треть украинцев реализовали в 2021 году все или большинство своих планов, 13% опрошенных сказали, что им ничего не удалось – опрос

59% украинцев считают 2021 год успешным для себя Фото: depositphotos.com

57% опрошенных сказали, что реализовали свои планы частично.

В то же время 13% респондентов заявили, что им ничего не удалось в уходящем году.

59% украинцев считают 2021 год успешным для себя, 41% – напротив, неудачным.

Опрос проводился 4–7 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1600 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%.