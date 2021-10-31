ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Подписывать лицом больше не нужно". Минцифры упростило получение COVID-сертификатов в "Дії"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты на портале и в приложении "Дія"
Украинцы могут сгенерировать COVID-сертификаты на портале и в приложении "Дія"
Фото: diia.gov.ua

В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения", – сообщили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.

"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении "Дія", – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении.

Для получения сертификата в приложении "Дія" у гражданина должны быть биометрический загранпаспорт или внутренняя ID-карта. Если таких документов нет, сгенерировать сертификат можно на портале "Дія".

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев рассказать об упрощении получения COVID-сертификата своим близким, у которых возникали проблемы с созданиям "Дія.Підпис".

"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат" – и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно", – написал он в Telegram.

Федоров рассказал, что "сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин".

"Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава / Нацслужбы здоровья, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и ПЦР-тесты", – написал он.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов
Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Год без тебя". Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
"Недолюбленным теткам хочется, чтобы я была одна". Волочкова рассказала, почему отправилась отдыхать без возлюбленного
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS