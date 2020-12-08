Полиция задержала группу военнослужащих ВСУ, которые торговали оружием из зоны ООС

Хищение и сбыт оружия из зоны боевых действий наладили военные из Одесской и Донецкой областей, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители провели оперативные закупки огнестрельного оружия и боеприпасов у злоумышленников почти на $15 тыс. Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала группу военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые торговали оружием и боеприпасами из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, летом оперативники департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей. Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев.

За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения арсеналов и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общей сложности были проведены оперативные закупки огнестрельного оружия и боеприпасов почти на $15 тыс.

Правоохранители при поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали членов преступной группы. Одновременно проводились обыски по местам проживания фигурантов и в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

Сейчас Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному организатору и еще одному активному участнику группировки сообщили о подозрении.