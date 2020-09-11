Посол ЕС назвал основные вызовы для украинской журналистики

В Украине стартовал двухдневный шестой "Донбасс Медиа Форум", на котором выступил глава представительства Европейского союза в Украине Мати Маасикас.

Посол ЕС считает, что медиа должны предоставлять не только новости, но и анализ Фото: pixabay.com

Основными вызовами для украинского медиасектора являются предоставление объективной информации, противодействие олигархическому влиянию и выполнение своего назначения в качестве четвертой ветви власти.

Как сообщил "Укринформ", об этом 11 сентября на конференции "Донбасс Медиа Форум" заявил глава представительства Европейского союза в Украине Мати Маасикас.

По его словам, первый и самый важный вызов связан с тем, что в Украине идет война, из-за этого получить объективную информацию стало сложнее.

Во-вторых, считает Маасикас, речь иногда идет не только о возможности, но и о желании журналистов освещать информацию беспристрастно.

"Очень много СМИ в Украине, особенно телевизионных, принадлежат состоятельным лицам, олигархам. Олигархические медиа являются популярным инструментом в политических войнах, эти олигархи всегда имеют очень четкие политические интересы и симпатии, и это точно становится или уже стало большим вызовом для медиаландшафта в Украине", – сказал дипломат.

В-третьих, подчеркнул он, журналисты должны выполнять свою задачу в качестве четвертой ветви власти.

Также, по мнению Маасикаса, медиа необходимо предоставлять не только новости, но и анализ информации, они должны быть платформой для обсуждения, иметь четкие механизмы проверки информации.

По мнению посла ЕС, это позволит украинским СМИ стать полномасштабным инструментом влияния граждан на решения органов государственной власти.

"Донбасс Медиа Форум" проходит в Украине ежегодно с 2015 года. Как сказано на сайте форума, его организовывают журналисты, покинувшие Донецкую и Луганскую области после начала войны, для коллег, которые работают с тематикой Донбасса.

В этом году форум продлится два дня – 11-го и 12 сентября (из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате). В дискуссиях и воркшопах примут участие почти 60 докладчиков из 14 стран.