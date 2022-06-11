Рестлер Джон Сина встретился с 19-летним поклонником с синдромом Дауна из Мариуполя

Рогожин – подросток с синдромом Дауна, чей дом в Мариуполе был уничтожен оккупантами. Во время одной из многочисленных бомбардировок города он перенес паническую атаку. Чтобы убедить сына покинуть город его мать придумала историю, что они отправляются на встречу с кумиром Миши – Джоном Синой.
27 мая история Миши и его мамы была опубликована в The Wall Street Journal. В ней же журналисты учтонили, чт о по приезду в Нидерланды Миша расплакался, так как не смог увидеть Сингу. Тогда его мать завери ла, что им просто нужно накопить денег на билет в Штаты, чтобы встретиться с рестлером.
В итоге эту статью прочитал сам Сина и лично решил встретиться со своим фанатом – для этого он прилетел в Нидерланды.
Мама мальчика рассказала, что он готовился к приему Сины все утро, приводя в порядок комнату и готовя собственную версию борцовского костюма: красную футболку, такие же носки, темные шорты и бейсболку.
Рестлер подарил своему фанату пояс WWE и другие памятные вещи.
"Я не хотел, чтобы сын думал о своей маме в дурном свете только потому, что она сделала все возможное, чтобы доставить его в безопасное место", – сказа Сина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
What a wonderful way to spend a Saturday. Misha and his mother, Liana define #NeverGiveUp.— John Cena (@JohnCena) June 7, 2022
Thank you to the @WSJ and @WWE who helped make this special visit possible. https://t.co/RpriCvjN3K
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр города Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.