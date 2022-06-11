Рестлер Джон Сина встретился с 19-летним поклонником с синдромом Дауна из Мариуполя

Сина и Миша встретились в Нидерландах, куда украинцы бежали от войны Скриншот: WWE / Twitter

Рогожин – подросток с синдромом Дауна, чей дом в Мариуполе был уничтожен оккупантами. Во время одной из многочисленных бомбардировок города он перенес паническую атаку. Чтобы убедить сына покинуть город его мать придумала историю, что они отправляются на встречу с кумиром Миши – Джоном Синой.

27 мая история Миши и его мамы была опубликована в The Wall Street Journal. В ней же журналисты учтонили, чт о по приезду в Нидерланды Миша расплакался, так как не смог увидеть Сингу. Тогда его мать завери ла, что им просто нужно накопить денег на билет в Штаты, чтобы встретиться с рестлером.

В итоге эту статью прочитал сам Сина и лично решил встретиться со своим фанатом – для этого он прилетел в Нидерланды.

Мама мальчика рассказала, что он готовился к приему Сины все утро, приводя в порядок комнату и готовя собственную версию борцовского костюма: красную футболку, такие же носки, темные шорты и бейсболку.

Рестлер подарил своему фанату пояс WWE и другие памятные вещи.

"Я не хотел, чтобы сын думал о своей маме в дурном свете только потому, что она сделала все возможное, чтобы доставить его в безопасное место", – сказа Сина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

What a wonderful way to spend a Saturday. Misha and his mother, Liana define #NeverGiveUp.



Thank you to the @WSJ and @WWE who helped make this special visit possible. https://t.co/RpriCvjN3K — John Cena (@JohnCena) June 7, 2022