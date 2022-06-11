ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Рестлер Джон Сина встретился с 19-летним поклонником с синдромом Дауна из Мариуполя

Сина и Миша встретились в Нидерландах, куда украинцы бежали от войны
Сина и Миша встретились в Нидерландах, куда украинцы бежали от войны
Скриншот: WWE / Twitter

19-летний мариуполец Миша Рогожин, сбежавший вместе с мамой из осажденного Мариуполя, смог встретиться в Нидерландах со своим кумиром, американским рестлером и актером Джоном Синой. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

Рогожин – подросток с синдромом Дауна, чей дом в Мариуполе был уничтожен оккупантами. Во время одной из многочисленных бомбардировок города он перенес паническую атаку. Чтобы убедить сына покинуть город его мать придумала историю, что они отправляются на встречу с кумиром Миши – Джоном Синой.

27 мая история Миши и его мамы была опубликована в The Wall Street Journal. В ней же журналисты учтонили, чт о по приезду в Нидерланды Миша расплакался, так как не смог увидеть Сингу. Тогда его мать завери ла, что им просто нужно накопить денег на билет в Штаты, чтобы встретиться с рестлером.

В итоге эту статью прочитал сам Сина и лично решил встретиться со своим фанатом – для этого он прилетел в Нидерланды.

Мама мальчика рассказала, что он  готовился к приему Сины все утро, приводя в порядок комнату и готовя собственную версию борцовского костюма: красную футболку, такие же носки, темные шорты и бейсболку. 

Рестлер подарил своему фанату пояс WWE и другие памятные вещи.

"Я не хотел, чтобы сын думал о своей маме в дурном свете только потому, что она сделала все возможное, чтобы доставить его в безопасное место", – сказа Сина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек.  Мэр города Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Нидерланды, Донецкая область, война, Мариуполь, война России против Украины, Джон Сина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она в Нидерландах "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она в Нидерландах "послала Европу"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (291133)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (151277)
3
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (46128)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (41463)
5
В сети спорят, на кого похожа дочь Ани Лорак (34311)
6
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (31396)
7
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (28056)
8
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (24691)
 
 
 
 