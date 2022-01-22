Резников объяснил, будут ли штрафовать женщин, которые должны впервые стать на воинский учет

Резников: Штрафы не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет Фото: ЕРА

"Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет, и до момента становления на учет они не являются такими", – пояснил он.

Экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко писал в Facebook 22 декабря, что в случае, если женщина не станет на учет, то будет платить штраф 850–1700 грн, а ее руководитель на работе – 5100–8500 грн. Начальник кадрового центра командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на следующий день рассказывал: до конца 2022 года ни женщин, которые должны стать на учет как военнообязанные, ни их работодателей не будут штрафовать.