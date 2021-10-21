Россия в сентябре увеличила время задержки судов, идущих через Керченский пролив – мониторинг BlackSeaNews

Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях после аннексии Крыма Фото: ЕРА

За указанный период среднее время удержания судов составило 22,4 часа. В 2020 году показатель был на уровне 23,5 часа, а в августе этого года – 15,3 часа.

По данным мониторинга, в сентябре 2021 года средняя продолжительность задержания Россией перед Керченским проливом судов, идущих из Мариуполя и Бердянска с экспортными грузами, составила 39,7 часа. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был на уровне 29,6 часа, а в августе этого года – 30,7 часа.

С 22 октября 2018 года и по сентябрь 2021-го суда в Азовском море во время движения не задерживали, поскольку их сопровождали украинские катера Военно-морских сил.