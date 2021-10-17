Кулеба: Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы тоже умеем давить

"Российская сторона представляла свои манипулятивные доводы, пытаясь ввести суд в заблуждение и сорвать рассмотрение дела. По сути, они пытались доказать, что инцидент 25 ноября 2018 года касался "военной деятельности" и поэтому не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву. Соответственно, по их мнению, суд не имеет юрисдикции рассматривать дело. [...] Украинские дипломаты и профессиональные иностранные юристы полностью разбили российскую ерунду", – написал дипломат.

По его словам, украинская сторона "обратила внимание суда на абсурдную непоследовательность аргументов РФ", которая сама называла свои действия "правоохранительной деятельностью", когда "ей это было удобно".

"Украинская команда доказала суду: Россия последовательна только в стремлении избежать ответственности за свои действия. Но этого мы ей как раз и не дадим сделать. [...] Когда россияне таранили [буксир ВМС Украины] "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы все хорошо помним это видео. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что последствия для России за нарушение морского права будут "серьезными и продолжительными".