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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы тоже умеем давить

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"Яны Капу" был захвачен россиянами
"Яны Капу" был захвачен россиянами
Фото: armyinform.com.ua

В Гааге, где проходят слушания в Арбитражном трибунале по делу о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе, Украина "полностью разбила" позицию оппонентов. Об этом 16 октября в колонке для "Украинской правды" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Российская сторона представляла свои манипулятивные доводы, пытаясь ввести суд в заблуждение и сорвать рассмотрение дела. По сути, они пытались доказать, что инцидент 25 ноября 2018 года касался "военной деятельности" и поэтому не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву. Соответственно, по их мнению, суд не имеет юрисдикции рассматривать дело. [...] Украинские дипломаты и профессиональные иностранные юристы полностью разбили российскую ерунду", – написал дипломат.

По его словам, украинская сторона "обратила внимание суда на абсурдную непоследовательность аргументов РФ", которая сама называла свои действия "правоохранительной деятельностью", когда "ей это было удобно".

"Украинская команда доказала суду: Россия последовательна только в стремлении избежать ответственности за свои действия. Но этого мы ей как раз и не дадим сделать. [...] Когда россияне таранили [буксир ВМС Украины] "Яны Капу", они хохотали и кричали: "Дави его!" Мы все хорошо помним это видео. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что последствия для России за нарушение морского права будут "серьезными и продолжительными".

Контекст:

11 октября Постоянная палата третейского суда в Гааге начала слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были моряки.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков Николаевской области.

В декабре 2020 года Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

Теги: Россия, захват, Керченский пролив, Дмитрий Кулеба, трибунал, моряки, захват украинских кораблей в Черном море, корабли, суд, море
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