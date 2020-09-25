ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

СБУ задержала на вымогательстве главу налоговой инспекции Тернополя и его сына

Чтобы получить деньги от бывшего сотрудника сын главы налоговой инспекции Тернополя привлек двух представителей криминалитета, сообщает пресс-служба СБУ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководителя налоговой инспекции задержали в его служебном кабинете
Руководителя налоговой инспекции задержали в его служебном кабинете
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем Государственной налоговой инспекции Тернополя. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тыс. Эти деньги потерпевший якобы должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину "возместить потери", злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить "долг" они угрожали мужчине физической расправой.

Директора предприятия правоохранители задержали после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере $10 тыс. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции – в служебном кабинете – и нанятые представители криминалитета – по месту жительства.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам готовятся сообщить о подозрениях.

Государственная налоговая служба в Тернопольской области в Facebook опубликовала свою официальную позицию по данному инциденту.

"Главное управление ГНС в Тернопольской области отмечает, что вышеуказанное событие не связано с выполнением руководителем Тернопольской ГНИ своих служебных обязанностей. ГНС в пределах компетенции будет обеспечено содействие проведению досудебного расследования в указанном уголовном производстве", – говорится в сообщении.

В ГНС также отметили, что начали проверку в связи с задержанием чиновника.

https://www.facebook.com/tax.ternopil/posts/387192599339410

Руководителем налоговой инспекции Тернополя, согласно информации на официальном сайте ГНИ, является Евгений Воробец.

Теги: Тернополь, задержание, вымогательство, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS