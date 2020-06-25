Шмыгаль: Мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение карантина

Местные власти в Украине, чтобы не потерять политические баллы, продолжают ослаблять ограничения, несмотря на волну заболеваемости, завил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Волна новых случаев COVID-19 в Украине вызвана тем, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения. Об этом 25 июня во время заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на те учреждения, которые не соблюдают карантин, но мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, как в Италии и Испании", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти тысячу больных COVID-19 в сутки.

"Мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны. Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается. Украинские медики и эпидемиологи говорят об одной главной причине – люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти, чтобы не потерять политические баллы, продолжают ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне", – добавил он.

Вместе с тем, по словам премьера, в других странах при аналогичных карантинных ограничениях, как в Украине, заболеваемость не растет.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительгные меры при условии соответствия трем критериям.