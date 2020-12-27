Синоптики предупредили украинцев о непогоде в начале недели

По данным Укргидрометцентра, 28-го и 29 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь, в южной части температура воздуха поднимется до +13 °С.

В начале следующей недели погоду в Украине определит активный атмосферный фронт Атлантики, сообщило агентство "Интерфакс" 27 декабря со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей Украине в понедельник, 28 декабря. Местами обещают гололедицу в центральных, северных и восточных областях. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, а днем от -2 °С до + 3 °С.

В южных областях страны ночью ожидается около 0 °С, а днем от +3 °С до +8 °С тепла. В восточной части без осадков, температура воздуха ночью -8...-13 °С, днем -2...-7 °С. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с, в Карпатах 25–30 м/с.

В Киеве – мокрый снег и дождь с порывами ветра до 20 м/с, утром и днем гололед. Температура воздуха ночью -1…-3 °С, днем около 0 °С.

Во вторник, 29 декабря, в западных, северных и в большинстве центральных областей ожидается дождь, ночью – с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7–12 м/с. В Украине, кроме восточный областей, порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью от -1 °С до +4 °С, в Одесской области и местами в западных областях +5…+7 °С, днем от +4 °С до +9 °С, в южной части до +13 °С; в восточных и Сумской областях ночью -1…-6 °С, а днем от 0 °С до +4 °С. В восточных и северных областях местами гололедица.

В столице прогнозируют мокрый снег и дождь, гололед и порывы ветра 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +5…+7 °С.