Скончался экс-премьер Крыма Франчук

"Не стало больше папы. Очень больно", – написал он.

Где скончался отец и причины смерти Игорь Франчук не уточнил.

Контекст:

Франчук родился 8 сентября 1935 года в Винницкой области, был премьер-министром Крыма в 1994–1996 и 1997–1998 годах. В 1995–2006 годах он был народным депутатом Украины.

Летом 2018 года Франчука избили и ограбили в его доме. Грабители проникли в дом через вырезанное окно. Они украли из трех сейфов примерно 1 млн руб. (400 тыс. грн), $137 тыс. и золото, принадлежавшее умершей жене Франчука.