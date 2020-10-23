Украинцам во время голосования не надо передавать паспорта членам избиркомов – Степанов

Все, кто будут находиться на избирательном участке – члены избиркома, наблюдатели, правоохранители, должны быть в масках и защитных щитках, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Избиратели должны показать паспорт членам комиссии, не передавая им в руки Фото: depositphotos.com

Граждане Украины во врем голосования на местных выборах должны самостоятельно показать паспорт или другой документ, подтверждающий личность, членам избирательной комиссии. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 23 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Не надо передавать документ в руки. Вы знаете, что это прикосновения, а вирус передается в том числе через такой контакт", – подчеркнул министр.

По его словам, все, кто будут находиться на избирательном участке – члены избиркома, наблюдатели, правоохранители, должны быть в масках или респираторах и защитных щитках.

По состоянию на 23 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 330 396 человек, 6164 умерли, 137 578 выздоровели.

Больные COVID-19 смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому, об этом Степанов рассказал 17 сентября. Члены избиркома будут приезжать к таким избирателям "во всех средствах защиты".

Для участия в голосовании больным COVID-19 и тем, кто был в контакте с ними, необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.