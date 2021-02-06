Таран рассказал о разграничении полномочий между Минобороны и Генштабом ВСУ

Министерство обороны Украины должно формировать политику, а Генеральный штаб – отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству, считает министр обороны Украины Андрей Таран.

Между Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Его цитирует пресс-служба Минобороны Украины 6 февраля.

"Министерство обороны Украины должно формировать политику, а Генеральный штаб – отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству. Министерство обороны как локомотив оборонной реформы сегодня трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО", – пояснил Таран.

Дальнейшие планы будут строиться с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента, добавил министр.

"Необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул он.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского Офис президента 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных сил, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на Донбассе. Целью этой инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины, ВСУ, других органов военного управления по обеспечению сил и средств, выполняющих задачи на востоке страны.