В январе украинские правоохранители сообщили о подозрении 15 боевикам, 10 объявлены в розыск

Лица, которым украинские правоохранители сообщили о подозрении, причастны к боевым действиям против сил АТО и ООС, сообщили в СБУ.

По данным СБУ, среди объявленных в розыск боевиков есть также граждане РФ Фото: ssu.gov.ua

В январе украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении 15 главарям и боевикам незаконных вооруженных формирований, которых разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Как уточнили в спецслужбе, это лица, причастные к боевым действиям против сил АТО и ООС.

10 фигурантов в прошлом месяце были объявлены в розыск.

Среди них, в частности, боевик, создавший и возглавивший так называемый 15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", который в период с 2014-го по 2015 год оказывал вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям.

Также по материалам контрразведки СБУ объявлен в розыск гражданин РФ, основатель так называемой интернациональной бригады "Пятнашка", которая принимала непосредственное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленник, по данным правоохранителей, причастен к захвату украинских военных и запугиванию мирного населения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.