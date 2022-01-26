Тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ – Минздрав Украины

С начала эпидемии в Украине сделали почти 17,6 млн ПЦР-тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать при любых признаках ОРВИ. К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 могут быть похожи на симптомы простуды и не иметь специфических признаков.

"В то же время тестирование помогает выявить болезнь, позволяющую назначить соответствующее лечение, и обусловливает необходимость самоизоляции для уменьшения путей передачи вируса и защиты от инфицирования", – объяснили в ведомстве.

Чиновники рассказали, что согласно утвержденным Минздравом правилам, врач обязательно должен назначать тест методом ПЦР лицам с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией и контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

"Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач", – подчеркнули в Минздраве.