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Ткаченко рассказал, какие заведения откроются в Украине с 25 января

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что предварительно с 25 января, когда Украина вернется к адаптивному карантину, смогут работать заведения сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии.

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Ткаченко: Вопрос продления карантина будет решаться в течение весны
Ткаченко: Вопрос продления карантина будет решаться в течение весны
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Предварительно 25 января, когда Украина вернется к адаптивному карантину, заведения сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением правил карантина. Об этом 17 января сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале по итогам совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Премьер заверил, что как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И с оглядкой на статистику заболеваемости в стране", – заявил Ткаченко.

Министр отметил, что режим чрезвычайной ситуации пока действует по 28 февраля. В нем оговариваются облегченные и более суровые, чем сейчас, карантинные правила.

"Очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность",  добавил он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин, который действовал до локдауна, предусматривает право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 3034 новых случая коронавирусной инфекции, умерло 67 человек. С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 163 716 инфицирований. Умерло 20 869 пациентов с COVID-19.

Теги: Украина, культура, бизнес, запрет, Александр Ткаченко, карантин, каникулы, ограничения, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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