Украина потеряла три позиции в рейтинге престижности паспортов

Без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 136 стран Фото: depositphotos.com

По сравнению с апрельским рейтингом Украина ухудшила свои позиции на три пункта. В предыдущем рейтинге страна занимала 35-е место.

Сейчас, как и полгода назад, без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 136 стран.

Лидерами рейтинга остаются Япония и Сингапур – по 192 страны для посещения без виз, Германия и Южная Корея – по 190 стран, а также Финляндия, Италия, Люксембург и Испания – по 189 стран.

Наименее престижные паспорта – у граждан Сирии (29 стран), Ирака (28) и Афганистана (26).