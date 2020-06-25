Украина просит мир о помощи в борьбе с паводком, новый антирекорд заболеваемости COVID-19. Главное за день

Наводнение на западе

Кабинет Министров Украины выделил на ликвидацию последствий наводнения в западных областях 672 млн грн.

Украинский МИД обратился к странам-партнерам, ЕС и НАТО с просьбой предоставить международную помощь для пострадавших регионов.

В Ивано-Франковской области остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены.

Назначение Шкарлета

Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра и исполняющим обязанности министра образования.

Подозрение Омеляну

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, которого подозревают в причинении убытков государству.

Семочко проиграл суд

Верховный Суд Украины отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

40 тысяч заболевших

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 40 тыс. За минувшие сутки инфекцию выявили у 994 человек – это новый антирекорд суточной заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале развертывания второй волны больниц для приема больных COVID-19.