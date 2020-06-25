Украина просит мир о помощи в борьбе с паводком, новый антирекорд заболеваемости COVID-19. Главное за день

Наводнение на западе
Кабинет Министров Украины выделил на ликвидацию последствий наводнения в западных областях 672 млн грн.
Украинский МИД обратился к странам-партнерам, ЕС и НАТО с просьбой предоставить международную помощь для пострадавших регионов.
В Ивано-Франковской области остаются подтопленными более 9 тыс. домов, повреждено более 600 км автодорог, 900 человек эвакуированы или отселены.
Назначение Шкарлета
Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра и исполняющим обязанности министра образования.
Подозрение Омеляну
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, которого подозревают в причинении убытков государству.
Семочко проиграл суд
Верховный Суд Украины отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
40 тысяч заболевших
Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 40 тыс. За минувшие сутки инфекцию выявили у 994 человек – это новый антирекорд суточной заболеваемости.
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале развертывания второй волны больниц для приема больных COVID-19.