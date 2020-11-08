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"Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций

"Укрзалізниця" открывает продажу билетов со станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область).

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С 9 ноября будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд "Киев Херсон"
С 9 ноября будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд "Киев – Херсон"
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" с 9 ноября восстанавливает движение по большинству закрытых станций. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область) на следующие поезда:

  • №3/4 "Запорожье – Ужгород";
  • №10/9 "Мариуполь – Киев";
  • №17/18 "Харьков – Ужгород";
  • №29/30 "Киев – Ужгород";
  • №43/44 "Ивано-Франковск – Киев";
  • №45/46 "Ужгород – Лисичанск";
  • №81/82 "Киев – Ужгород";
  • №84/83 "Мариуполь – Киев";
  • №88/87 "Ковель – Новоалексеевка";
  • №91/92 "Львов – Киев";
  • №98/97 "Ковель – Киев";
  • №107/108 "Одесса – Ужгород";
  • №116/115 "Киев – Бердянск";
  • №145/146 "Киев – Измаил";
  • №217/218 "Киев – Рахов";
  • №601/602 "Львов – Солотвино-1 (Тячев)".

Также 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев – Херсон".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

С 9 ноября в Украине вводится новое зонирование, согласно которому вся территория Украины находится в "красной" или "оранжевой" зонах.

Теги: Ужгород, Укрзалізниця, Запорожская область, Одесская область, Хмельницкая область, карантин, Закарпатская область, поезд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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