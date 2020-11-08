"Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций

"Укрзалізниця" открывает продажу билетов со станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область).

С 9 ноября будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд "Киев – Херсон" Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" с 9 ноября восстанавливает движение по большинству закрытых станций. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область) на следующие поезда:

№3/4 "Запорожье – Ужгород";

№10/9 "Мариуполь – Киев";

№17/18 "Харьков – Ужгород";

№29/30 "Киев – Ужгород";

№43/44 "Ивано-Франковск – Киев";

№45/46 "Ужгород – Лисичанск";

№81/82 "Киев – Ужгород";

№84/83 "Мариуполь – Киев";

№88/87 "Ковель – Новоалексеевка";

№91/92 "Львов – Киев";

№98/97 "Ковель – Киев";

№107/108 "Одесса – Ужгород";

№116/115 "Киев – Бердянск";

№145/146 "Киев – Измаил";

№217/218 "Киев – Рахов";

№601/602 "Львов – Солотвино-1 (Тячев)".

Также 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев – Херсон".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

С 9 ноября в Украине вводится новое зонирование, согласно которому вся территория Украины находится в "красной" или "оранжевой" зонах.