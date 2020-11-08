"Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций

"Укрзалізниця" с 9 ноября восстанавливает движение по большинству закрытых станций. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
В частности, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область) на следующие поезда:
Также 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд №102/101 "Киев – Херсон".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.
С 9 ноября в Украине вводится новое зонирование, согласно которому вся территория Украины находится в "красной" или "оранжевой" зонах.