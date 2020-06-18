В 10 областях Украины превышены нормы инцидентности COVID-19 – Минздрав

10 областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 18 июня в 10 областях Украины превышены нормы инцидентности COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и в Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой областях. Данные области не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина.

По той же причине условиям ослабления карантинных ограничений не отвечает и Киев.

Помимо этого, в Черновицкой области превышена норма загруженности больниц.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 находится в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.