В Белозерское Донецкой области Фонд Рината Ахметова привез почти 4 тысячи продуктовых наборов

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. С 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.