В Белозерское Донецкой области Фонд Рината Ахметова привез почти 4 тысячи продуктовых наборов

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 162 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. С 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
За сутки 4 февраля в результате российских обстрелов погибло четыре мирных жителя Донецкой области. Еще 11 получили ранения.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.