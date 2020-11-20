В Бердянске незаконно напечатали 90 тыс. бюллетеней ко второму туру выборов

18 ноября члены городской территориальной избирательной комиссии Бердянска обратились в управление Национальной полиции Бердянска с сообщением о незаконной печати бюллетеней, сообщает Общественное.

22 ноября повторное голосование на выборах пройдет в 11 украинских городах Фото: EPA

В Бердянске Запорожской области городская территориальная избирательная комиссия незаконно заказала 90 тыс. бюллетеней для второго тура выборов мэра. Полиция арестовала бланки для голосования. Об этом 20 ноября сообщило Общественное со ссылкой на заявление представителя общественной организации "Сармат" Олега Маджарова.

По информации издания, 18 ноября члены комиссии обратились в управление Национальной полиции Бердянска с сообщением о незаконной печати бюллетеней.

Маджаров заявил, что в город Бельмак Запорожской области отправились два члена горизбиркома, включая врио главы комиссии, чтобы договориться о печати 90 тыс. бюллетеней.

Наблюдатель гражданской сети "Опора" сообщил изданию, что за печать бланков в Бельмаке комиссия не голосовала, а потому глава избиркома не могла сама договариваться о заказе бюллетеней. 19 ноября комиссия утвердила печать партии бюллетеней для выборов, которые заказали в запорожской типографии.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту неправомерных действий главы теризбиркома по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

22 ноября повторное голосование на выборах пройдет в 11 украинских городах: Бердянске (Запорожская область), а также Львове, Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде и Черкассах.

Во втором туре выборов мэра Бердянска участвуют Александр Свидло (ОПЗЖ) и Валерий Баранов ("За майбутнє").